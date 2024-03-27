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Мир

Правительство Франции опровергло публикацию о поставках Израилю военного оборудования

время публикации: 27 марта 2024 г., 16:52 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 16:52
Правительство Франции опровергло публикацию о поставках Израилю военного оборудования
AP Photo/Aurelien Morissard

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню опроверг информацию, согласно которой военное оборудование, поставляемое Францией Израилю, используется ЦАХАЛом в ходе операции в секторе Газы. Об этом сообщает телеканал France 24.

Информация о том, что Франция поставляет Израилю звенья пулеметных лент M27, была получена сайтами журналистских расследований Disclose и Marsactu. Согласно публикации, их производит расположенная в Марселе компания Eurolinks.

Авторы расследований получили фотографии, сделанные, как утверждается, 23 октября, уже после нападения ХАМАСа на Израиль. На них были изображены звенья. Однако не было представлено доказательств, что ленты французского производства.

Министр подтвердил, что Франция поставляет ленты израильской компании "Таасия Цваит". При этом он заявил, что согласно контракту, они предназначены для поставки в третьи страны, и Израиль не является конечным пользователем.

Однако представители левой части политического спектра потребовали от Франции последовать примеру Канады и полностью запретить поставки Израилю военного оборудования.

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