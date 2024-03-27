Российская армия атаковала Харьков авиабомбами, есть жертвы

В среду, 27 марта, армия РФ нанесла удар по украинскому городу Харьков. Судя по имеющимся данным, были сброшены управляемые авиабомбы.

Есть жертвы, множество раненых.

На момент публикации подтверждена гибель по меньшей мере одного человека, около 20 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Число жертв и пострадавших может возрасти.

Украинские СМИ сообщают, что одна из бомб попала по общеобразовательной школе, еще одна упала в жилом квартале.