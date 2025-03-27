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Мир

Во Флориде застрелены женщина и трое маленьких детей

Убийства
США
время публикации: 27 марта 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 07:31
Во Флориде застрелены женщина и трое маленьких детей
Jeff Walczak/Ocala Police Department via AP

Вечером 26 марта в городке Пемброк-Парк (Флорида, США), в районе бульвара Уэст-Халландейл-Бич, в многоквартирном доме были застрелены женщина и трое маленьких детей, передает CBS News.

Еще два человека – мужчина и девочка 10 лет – госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, мужчина намеревался убить всю свою семью, а затем покончить с собой.

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