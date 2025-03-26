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Мир

Трамп заявил, что удары по хуситам будут продолжаться еще "долгое время"

США
Хуситы
Дональд Трамп
время публикации: 26 марта 2025 г., 23:49 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 23:49
Трамп заявил, что удары по хуситам будут продолжаться еще "долгое время"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что США планируют наносить удары по боевикам йеменского движения "Ансар Аллах" еще долгое время.

"Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним сильно и очень успешно. И мы продолжим это делать еще долгое время", – заявил президент.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя удары по хуситам в Йемене, сообщила о ликвидации нескольких лидеров движения "Ансар Аллах", включая "главного специалиста по БПЛА" и его заместителя.

Мир
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