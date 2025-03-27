Суд арестовал основателя "Русагро", следствие заявило, что Мошкович может улететь в Израиль

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича по делу о хищениях. Согласно решению судьи Алеси Менделеевой, предприниматель останется под стражей до 25 мая 2025 года.

В ходатайстве следствия утверждалось, что, находясь на свободе, Мошкович может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Также отмечалось, что у бизнесмена есть израильского гражданство, и он может скрыться туда на частном самолете, находящимся в его распоряжении.

Защита бизнесмена об избрании ему меры пресечения, не связанной с помещением в СИЗО, – домашнего ареста, говоря о том, что он не собирается скрываться. Сам Мошкович заявил, что он законопослушный гражданин и рассказал о заболеваниях. "Я не хочу умереть в СИЗО", – цитирует его "Интерфакс".

Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Он не признает вину. Дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты", а ущерб оценивается в миллиард рублей.