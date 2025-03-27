Аль-Бурхан из президентского дворца объявил об освобождении Хартума

Главнокомандующий армией Судана и председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан посетил президентский дворец в Хартуме, освобожденный на днях правительственными войсками. "Наша столица теперь свободна", – заявил он.

26 марта боевики "Сил быстрой поддержки" были изгнаны из Международного аэропорта Хартума, который они удерживали на протяжении двух лет. Правительственное новостное агентство передало, что именно в этот аэропорт прилетел глава государства.

В других провинциях продолжаются бои. Суданские военные нанесли удар по рынку в деревне Тора, в провинции Северный Дарфур. Погибли по меньшей мере 54 человека, более 20 пострадали. Более половины погибших – женщины.