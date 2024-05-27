Оппозиционные манифестации в Ереване, около 200 задержанных

В Ереване задержаны 197 участников оппозиционной демонстрации, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Причиной манифестации стала передача Азербайджану четырех сел в рамках реализации соглашения о приграничном урегулировании.

Одним из лидеров оппозиции стал архиепископ Баграт Галстанян. Участников манифестации благословил и католикос Гарегин Второй. Манифестанты требуют назначения Галстаняна премьер-министром Армении, а сам он выражает готовность временно отказаться от служения церкви.

Участники протестов перекрыли шоссе, ведущее в Иран, а также несколько дорог в Ереване.

25 мая Пашинян посетил одно из сел, которое должно быть передано Азребайджану. Местные жители, которые в случае реализации договора лишатся всего, заявляют о незаконности карты, используемой при демаркации границы.