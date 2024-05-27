Глава МИД Испании назвал скандальным и отвратительным "ролик фламенко" Исраэля Каца

Кадр из видео министра иностранных дел Израиля Исрэля Каца

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на совместной пресс-конференции с премьер-министром Палестинской администрации Мухаммадом Мустафой прокомментировал видеоролик, опубликованный министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем.

На видео, размещенным израильским политиком в социальных сетях, кадры резни, устроенной ХАМАСом 7 октября, чередуются с кадрами исполнения танца фламенко. Ролик сопровождается текстом, гласящим "ХАМАС: спасибо, Испания".

Альбарес назвал это видео скандальным и отвратительным. Он потребовал от Израиля вывести войска из Рафиаха, как потребовал Международный суд ООН. "Я намерен попросить остальные государства ЕС заявить о поддержке суда и его решений", – добавил испанский министр.

Напомним: после заявления Испании, Норвегии и Ирландии о признании палестинского государства Кац запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинским жителям территорий. Он обвинил правительство Испании в антисемитизме. "Дни инквизиции прошли", – сказал министр.