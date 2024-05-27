ГУР Украины сообщает о рекорде дальности: атакована новейшая РЛС под Орском

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, дрон ГУР нанес удар по радиолокационной станции "Воронеж-М", расположенной в городе Орск Оренбургской области.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", – раскказал собеседник издания. Он отметил, что последствия поражения уточняются.

В правительстве Оренбургской области сообщили о падении беспилотника под Орском. "Гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", – говорится в сообщении. Также отмечается, что объектом атаки был военный объект.

Новейшая загоризонтная РЛС "Воронеж-ДМ" под Орском была поставлена на дежурство в 2018 году. Она предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

"Из Оренбургской области видны все запуски баллистических ракет в Индии, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове", – сообщал тогда сайт Урал56.ру.