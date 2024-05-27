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Число погибших при оползне в Папуа-Новой Гвинее превысило 2000 человек

время публикации: 27 мая 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 12:22
Число погибших при оползне в Папуа-Новой Гвинее превысило 2000 человек
Benjamin Sipa/International Organization for Migration via AP

Управление чрезвычайных ситуаций Папуа-Новой Гвинеи сообщило, что в результате оползней погребенными заживо оказались по меньшей мере 2000 человек. Это в три раза больше, чем по опубликованной накануне оценке ООН.

"Погибли по меньшей мере 2000 человек, оказались уничтоженными дома, сельскохозяйственные угодья. Это нанесло значительный ущерб экономической жизни страны", – говорится в послании, направленном в ООН главой Центра чрезвычайных ситуаций Папуа-Новой Гвинеи Лусете Ласо Мана.

Он также сообщил, что локальные оползни продолжаются, и это представляет значительную опасность как для участников поисково-спасательных работ, так и для выживших. Единственная дорога, ведущая в зону бедствия, также перекрыта оползнем.

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