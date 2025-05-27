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Мир

В Алтайском крае будут финансово поощрять беременных школьниц

Россия
время публикации: 27 мая 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 13:41
В Алтайском крае будут финансово поощрять беременных школьниц
AP Photo/Dmitry Lovetsky

Беременные школьницы и студентки в Алтайском крае, вставшие на учет по беременности, смогут получить единовременную выплату в размере 100000 рублей. Об этом сообщило министерство социальной защиты края.

Однократная выплата предоставляется с 1 января 2025 года женщинам, 12 недель стоящим на учете и предоставившим справку об учебе в среднеобразовательном, профессиональном или высшем учебном заведении. Соответствующий приказ вступит в силу 1 июня 2025 года.

Отметим, что, согласно российским СМИ, Алтай стал восьмым регионом, вводящим пособие для беременных школьниц. Первой это сделала Орловская область, затем Брянская, Воронежская, Калужская, Кемеровская и Тверская области и Чувашия.

22 мая председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о введении на всей территории страны пособия для беременных студенток. Оно составит 90000 рублей и будет начисляться из федерального бюджета.

Мир
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