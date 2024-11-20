Совет Федерации РФ одобрил законы о "запрете идеологии чайлдфри". Монахи избегут наказания

Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, 20 ноября одобрила два закона, направленных против пропаганды отказа от деторождения – "запрете идеологии чайлдфри". Об этом сообщает агенство "Интерфакс".

Первый из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Второй вводит административную ответственность за нарушение запрета на пропаганду чайлдфри.

"Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни", – уточняет закон.

За пропаганду чайлдфри вводится штраф для граждан в размере от 50000 до 100000 рублей, для должностных лиц – от 100000. до 200000 рублей, для юридических лиц – от 800000. до 1000000 рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100000 до 200000 рублей на должностных лиц – от 200000 до 400000 рублей; на юридических лиц – от одного до четырех миллионов рублей.

Если "пропаганда" ведется среди несовершеннолетних, гражданам придет заплатить штраф в размере от 100000 до 200000 рублей, должностным лицам – от 200000 до 400000 рублей, юридическим лицам – от одного до двух миллионов рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для граждан РФ, но с административным выдворением за пределы РФ либо административным арестом на срок до 15 суток также с выдворением.