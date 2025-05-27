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На востоке России бушуют лесные пожары

время публикации: 27 мая 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 12:44
На востоке России бушуют лесные пожары
AP Photo/Ivan Nikiforov

Пожарным Восточной Сибири не удается справится с масштабными лесными пожарами. Огонь бушует в Иркутской, Амурской, Читинской областях, Бурятии. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов прибыл на космодром "Восточный", чтобы обсудить, в том числе, его защиту от пожаров.

Как сообщает агентство "Интерфакс", только в Иркутской области площадь возгораний составила 1038 гектар. На борьбу с огнем здесь направлено 360 человек и 18 единиц техники. 17 очагов пожара потушены, семь локализованы, над восьмью пока установить контроль не удалось.

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