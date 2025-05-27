В Канаде отправлен в тюрьму похититель культового портрета Уинстона Черчилля

В Канаде приговорен к двум годам лишения свободы Джеффри Вуд, который был признан виновным в краже одного из самых известных фотопортретов премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Фотография, сделанная в 1941 году во время посещения Черчиллем Канады, имеет культовый статус. Этот портрет расположен и на купюре в пять фунтов стерлингов. Фотограф Юсуф Карш смог передать решительность и непреклонность главы британского правительство, это фото стало известно как "Рычащий лев".

Вуд признал, что украл фото зимой 2021-2022 года и подменил другим. Эта подмена была обнаружено только через несколько месяцев. Подлинник был обнаружен у коллекционера в Генуе. Покупатель не знал, что фотография украдена.

"Мы все можем гордиться, что портрет, сделанный канадским мастером, удостоился такой славы. В нашем обществе существует доверие, позволяющее экспонировать такие произведения в общественных местах. Кража стала преступлением против этого доверия", – отметил в вердикте судья Роберт Водден.