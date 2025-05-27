Молдова экстрадировала в США неонациста, планировавшего убийство еврейских детей

Молдова выдала США 22-летнего гражданина Грузии Михаила Чиквишвили, возглавляющего действующую в Восточной Европе неонацистскую группировку. В США ему предъявлено обвинение в попытке отравить в Нью-Йорке еврейских детей.

Согласно материалам дела, мужчина, известный также как "командир Мясник", был лидером группировки "Секта убийств", действовавшей, в том числе, в России, Украине и США. Он распространял через интернет манифест, названный "Методичка ненависти" и призывающий к насилию против евреев и других меньшинств. Под влиянием этой книги в США было совершено несколько вооруженных нападений.

В 2023 году он мобилизовал добровольца и поручил ему переодеться Санта-Клаусом и отправиться раздавать отравленные конфеты у религиозных еврейских школ в Бруклине. "Нужно убивать еврейских детей, евреи повсюду", – говорил он, отмечая, что США, где легко получить оружие, – место, где можно реализовать планы расправы с меньшинствами и бездомными.

Мобилизованный Чиквишвили доброволец оказался агентом ФБР. В июле 2024 года лидер неонацистов был арестован в Молдове по ордеру Интерпола, выданному по просьбе США. Он отрицает обвинения, а адвокат просит направить его на психиатрическую экспертизу.