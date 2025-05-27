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Генштаб ВСУ: перехвачены 43 из 60 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 99 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 27 мая 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 09:26
Генштаб ВСУ: перехвачены 43 из 60 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 99 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 60 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 43 беспилотника, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по девяти объектам и падения трех сбитых БПЛА в трех локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 26 мая до утра 27 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 99 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Тульской, Ростовской, Липецкой областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на полеты гражданской авиации.

Отметим, что сегодня интенсивность российской атаки была ниже, чем в предыдущие дни.

Украинская сторона сообщала, что армия РФ выпустила в ночь на 26 мая по Украине девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также 355 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Это количество выпущенных за сутки дронов стало наибольшим с начала российско-украинской войны. Генштаб ВСУ заявлял о перехвате всех ракет и 288 беспилотников. Было зафиксировано попадание БПЛА по пяти целям.

Мир
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