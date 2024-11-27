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Мир

Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча

время публикации: 27 ноября 2024 г., 14:01 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 14:01
Полиция Бразилии назвала бывшего президента Болсонару организатором попытки путча
AP Photo/Bruna Brado

Полиция Бразилии передала Верховному суду отчет, согласно которому бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был непосредственным участником заговора с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года, принесших победу ультралевому кандидату Луле да Силву.

"Собранные в ходе расследования улики неопровержимо свидетельствуют, что тогдашний президент Жаир Болсонару планировал государственный переворот и был в курсе действий преступной организации, намеревавшийся совершить путч и покончить с демократической властью закона", – утверждается в документе, насчитывающем 884 страницы.

Среди других фигурантов дела о попытке ультраправого переворота находятся высокопоставленные члены администрации Болсонару: министр обороны Вальтер Брага Нетто, советник по национальной безопасности Аугусто Хелено, министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес.

Согласно материалам дела, путчисты планировали накануне инаугурации убить Луиса Инасиу Лулу да Силву и его заместителя Жералдо Алкмина. Путч сорвался из-за отказа участвовать в нем командования армии, ВВС и полиции. Поддержку путчистам обещал только командующий ВМС адмирал Альмир Гарньер Сантуш.

Болсонару, так и не признавший поражение на выборах, отвергает обвинения в подготовке переворота.

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