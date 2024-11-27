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Мир

Группа российских и украинских олигархов лишена гражданства Кипра

Кипр
время публикации: 27 ноября 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 16:42
Группа российских и украинских олигархов лишена гражданства Кипра
AP Photo/Petros Karadjias

Власти Кипра приняли решение о лишении гражданства более чем 100 человек, которые получили его за инвестиции в экономику. Как сообщает Радио "Свобода" со ссылкой на издание "Политис", в списке есть имена российских и украинских олигархов.

Среди лишенных гражданства – Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Алексей Кузьмичев, Игорь Кесаев, Вадим Мошкович, Сергей Ломакин, Эдуард Пантелеев, Ян Абрамов, Игорь Коломойский, Константин Григоришин, Александр Железняк, Ярослав Алексеев.

Список был подготовлен около месяца назад, в него вошли и члены семей инвесторов. Также отметим, что гражданства лишен малазийский биржевой маклер Джо Лоу, обвиняемый в финансовых преступлениях.

Мир
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