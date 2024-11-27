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Мир

Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 27 ноября 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 16:13
Байден намерен в ближайшие дни достичь прекращения огня в Газе
Shawn Thew/Pool Photo via AP

Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшие дни США и их союзники намерены добиться прекращения огня в секторе Газы – после того, как 27 ноября вступило в силу достигнутое при посредничестве США прекращение огня в Ливане.

"В ближайшие дни США вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими предпримут еще одну попытку по достижению прекращению огня в Газе, освобождению заложников и окончанию войны с отстранением ХАМАСа от власти в секторе", – написал он в социальной сети X.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что работа над этим будет начата уже 27 ноября. "Президент Байден намерен уже сегодня приступить к работе, поручив своим посланникам связаться с посланниками Турции, Катара, Египта и других региональных игроков", – заявил он.

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