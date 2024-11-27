Прокуратура запросила 20 лет для Доминика Пелико, организатора изнасилований своей жены

Прокуратура Франции потребовала приговорить к 20 годам лишения свободы 71-летнего Доминика Пелико, главного фигуранта дела об организации групповых изнасилований своей супруги Жизель.

В общей сложности перед судом предстали 50 человек, которые, согласно материалам дела, были соучастниками преступлений, совершавшихся в течение нескольких лет. Подсудимым от 26 до 74 лет, среди них пожарный, журналист, предприниматель, электрик. Им грозит от 4 до 17 лет лишения свободы.

Преступления совершались с 2011 по 2020 год в городе Мазан на юге Франции. Доминик подсыпал Жизель наркотики, а когда она была без сознания, давал другим насиловать ее и издеваться над ней. Многие преступления снимались на видео.

Пелико был арестован в 2020 году, когда он пытался снимать под юбками у трех покупательниц супермаркета и был задержан охранником. У него были изъяты телефоны и компьютеры, где и обнаружились улики. Добавим, что на всем протяжении процесса Жизель присутствовала в зале суда.