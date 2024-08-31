Во Франции судят пенсионера, нанимавшего мужчин для того, чтобы они насиловали его жену

В начале следующей недели 71-летний бывший сотрудник французской энергетической компании EDF предстанет перед судом Авиньона. Он обвиняется в том, что в течение десяти лет вербовал "добровольцев" для того, чтобы они насиловали его жену, сообщает NDTV.

Женщина пребывала в бессознательном состоянии, поскольку муж перед "свиданиями" накачивал ее седативными препаратами.

Полиция начала расследование в отношении обвиняемого Доминика П. в сентябре 2020 года, когда охранник поймал его за тайной съемкой под юбками трех женщин в торговом центре. Осмотрев компьютер подозреваемого, следователи обнаружили тысячи фотографий и видеозаписей, на которых разные мужчины насилуют его жену, неподвижно лежащую в позе эмбриона.

Полиция насчитала в общей сложности 92 изнасилования, совершенных 72 мужчинами, из которых 51 был официально опознан (они также предстанут перед судом). Среди обвиняемых водитель погрузчика, пожарный, руководитель компании и журналист (в возрасте от 21 до 68 лет).

Супруги прожили вместе около 50 лет, но о том, что происходило в их спальне, женщина узнала только три года назад.