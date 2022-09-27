Умер Борис Моисеев, хореограф, танцовщик, артист и певец

Во вторник, 27 сентября, стало известно о смерти хореографа, танцовщика, артиста и певца Бориса Моисеева. Ему было 68 лет. О смерти певца сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.

"Да, это так... Сегодня в 2 часа ночи", – сказал Горох агентству.

Причины смерти не уточняются. По информации телеграм-канала Mash, Моисеев недавно перенес инсульт. По словам Сергея Гороха, последний раз они общались накануне вечером, Борис Моисеев жаловался на плохое самочувствие.

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Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в женской колонии в Могилеве. Его мать, Геня Моисеева (Мойсес) была политзаключенной. После окончания школы уехал в Минск, где поступил в Минское хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской. Работал в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком.

В 1975 году уехал в Каунас. Начав с танцора в музыкальном театре стал главным балетмейстером литовского оркестра "Тримитас". В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия". Там был замечен Аллой Пугачевой и был приглашен работать в ее шоу.

В 1987 году трио вышло из труппы Пугачевой и начало сольную карьеру. Коллектив выступал в Италии, Франции, США. В Новом Орлеане Моисеев стал хореографом и режиссером-постановщиком муниципального театра.

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В 1991 году коллектив вернулся в Россию. О трио было снят документальный ильм "Экспрессия", который показан по российскому телевидению.

С 1991 по 1997 год вышло несколько шоу-программ, в том числе спектакль "Боря М + Бони М" с участием группы "Boney M".

С 2004 по 2005 год он вел программу "Бардачок" на телеканале "Муз-ТВ". В 2005 снялся в фильме "Ночной дозор" в эпизодической роли.

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Он выступал нью-йоркском концертном зале "Миллениум", а собственные юбилеи праздновал на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Моисеев пел в дуэте с Людмилой Гурченко, французским певцом Нильдой Фернандесом, Аллой Пугачевой, Николаем Трубачом. Наиболее известные его песни – "Голубая луна" (с Николаем Трубачом), "Дитя порока", "Две свечи" (с Аллой Пугачевой).

В 2010 году перенес первый инсульт, а в 2015 прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения здоровья, но в период с 2015 по 2019 годы выпустил несколько песен ("Вишни", дуэт с Алишером "Роттердам" и др.)

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Борис Моисеев одним из первых совершил каминг аут и открыто объявил о своей гомосексуальности. Это произошло в 1991 году, до отмены уголовной статьи за мужеложество. Однако в 2010 году, когда в России был введен запрет на "пропаганду гомосексуальности", в интервью телеканалу "ТНТ" он заявил, что не является геем и все эти годы лгал по поводу своей ориентации, чтобы добиться славы.

(По материалам "Википедии") .