Нетаниягу встретился в Нью-Йорке с президентом Сербии

Находящийся с визитом в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе встречи вновь была поднята тема заложников, удерживаемых террористами с Газе.

Нетаниягу пришел на эту встречу с фотографией одного из заложников Алона Оэля, который был похищен террористами 7 октября 2023 года с фестиваля Nova. Алон – родственник министра иностранных дел Сербии Марко Джорича.

В ходе встречи с Вучичем Нетаниягу заявил: "Вопрос, который очень важен для нас, – это вопрос похищенных. Мы молимся, чтобы эти люди были освобождены как можно скорее. Среди похищенных один гражданин Сербии". Он выразил благодарность сербским властям за усилия, направленные на освобождение заложников.

Также Нетаниягу отметил улучшающиеся отношения между Сербией и Израилем.