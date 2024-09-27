На золотом руднике в Индонезии погибли или пропали без вести десятки людей
время публикации: 27 сентября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 12:57
В пятницу, 27 сентября, на острове Суматра в Индонезии множество людей погибло на золотом руднике в результате оползня, ставшего следствием проливных дождей.
Местные СМИ сообщают, что найдены тела 15 погибших, еще десятки золотоискателей (не менее 25) погребены под слоем грязи. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Трагедия произошла в районе Солок, на незаконном золотом руднике, где не соблюдались правила техники безопасности.