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Мир

На золотом руднике в Индонезии погибли или пропали без вести десятки людей

время публикации: 27 сентября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 12:57
На золотом руднике в Индонезии погибли или пропали без вести десятки людей
AP

В пятницу, 27 сентября, на острове Суматра в Индонезии множество людей погибло на золотом руднике в результате оползня, ставшего следствием проливных дождей.

Местные СМИ сообщают, что найдены тела 15 погибших, еще десятки золотоискателей (не менее 25) погребены под слоем грязи. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Трагедия произошла в районе Солок, на незаконном золотом руднике, где не соблюдались правила техники безопасности.

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