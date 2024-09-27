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Нетаниягу встретился в Нью-Йорке с премьером Нидерландов и прокомментировал суд в Гааге

время публикации: 27 сентября 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 12:31
Нетаниягу встретился в Нью-Йорке с премьером Нидерландов и прокомментировал суд в Гааге
Фото: Ави Охайон. GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился с главой правительства Нидерландов Диком Схофом. Он поблагодарил голландского коллегу за поддержку Израиля.

В ходе встречи Нетаниягу подчеркнул, что война Израиля против иранской "оси зла" важна для будущего всего Запада.

Говоря о разбирательстве против Израиля в Международном суде в Гааге, Нетаниягу назвал его "политическим, основанным на ложных обвинениях". Он заявил, что такие судебные разбирательства "ставят под угрозу любую демократию, защищающуюся от терроризма".

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