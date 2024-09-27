Нетаниягу встретился в Нью-Йорке с премьером Нидерландов и прокомментировал суд в Гааге

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился с главой правительства Нидерландов Диком Схофом. Он поблагодарил голландского коллегу за поддержку Израиля.

В ходе встречи Нетаниягу подчеркнул, что война Израиля против иранской "оси зла" важна для будущего всего Запада.

Говоря о разбирательстве против Израиля в Международном суде в Гааге, Нетаниягу назвал его "политическим, основанным на ложных обвинениях". Он заявил, что такие судебные разбирательства "ставят под угрозу любую демократию, защищающуюся от терроризма".