Удар армии РФ по целям в Украине: погибла женщина, перехвачены 24 из 32 "шахедов"

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 24 из 32 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Один "шахед" был локационно потерян в Украине, еще один вошел в воздушное пространство Румынии.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Также армия РФ нанесла удары одной баллистической ракетой "Искандер-М" и двумя крылатыми ракетами Х-22. Судя по имеющимся данным, они перехвачены не были.

Власти Одесской области сообщают, что в результате атаки погибла 62-летняя женщина, есть раненые, причинен ущерб. Отмечается, что одной из целей атаки был украинский порт Измаил на Дунае.

В Кривом Роге ракета попала в административное здание. Ведутся поисково-спасательные работы.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью и утром 27 сентября над территорией России были сбиты девять украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской и Ростовской областях.