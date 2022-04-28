Генпрокурор Украины назвала имена российских военных, участвовавших в пытках в Буче

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии десяти российских рядовых, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и иных нарушениях законов и военных обычаев в Буче.

Согласно заявлению Венедиктовой, личности этих военных установлены Бучанской окружной прокуратурой.

Все они - военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады, которой в середине апреля президент России Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

Прокуратура Бучанского округа пришла к выводу, что эти военнослужащие, в частности, избивали и пытали мирных жителей, морили их голодом и издевались над ними.