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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 16:45

Генпрокурор Украины назвала имена российских военных, участвовавших в пытках в Буче

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Генпрокурор Украины назвала имена российских военных, участвовавших в пытках в Буче

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала имена и фотографии десяти российских рядовых, подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и иных нарушениях законов и военных обычаев в Буче.

Согласно заявлению Венедиктовой, личности этих военных установлены Бучанской окружной прокуратурой.

Все они - военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады, которой в середине апреля президент России Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".


Прокуратура Бучанского округа пришла к выводу, что эти военнослужащие, в частности, избивали и пытали мирных жителей, морили их голодом и издевались над ними.

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