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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 16:45

В Индии от удара током погибли участники религиозной процессии

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В Индии от удара током погибли участники религиозной процессии

11 человек погибли на юге Индии, получив смертельный удар током во время религиозного фестиваля. Высокая повозка, изображающая колесницу богов, зацепилась за электрические провода, протянутые на высоте 2,7 метра.

По меньшей мере 12 человек получили ожоги и травмы. Премьер-министр Нерендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Часть пострадавших получила сильный электрический шок, часть пострадала от падения с высокой платформы. Несмотря на усилия спасателей, колесница сгорела дотла.


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