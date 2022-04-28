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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 07:31

После ракетного обстрела в Херсоне прекратили вещание российские телеканалы

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В Херсоне. Весна 2022 года

Поздно вечером 27 апреля российские СМИ сообщили о ракетном обстреле Херсона со стороны Николаевской области. Вскоре после этого в городе перестали работать российские телеканалы, заявляют украинские СМИ.

По версии российской стороны, район телецентра Херсона украинские военные обстреляли ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган". Утверждается, что ПВО сбили несколько ракет.


В соцсетях сообщают, что одна ракета попала в жилой дом, причинен ущерб.

В течение ночи и утром 28 апреля в Херсоне и Херсонской области не объявляли воздушные тревоги.

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