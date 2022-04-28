После ракетного обстрела в Херсоне прекратили вещание российские телеканалы

Поздно вечером 27 апреля российские СМИ сообщили о ракетном обстреле Херсона со стороны Николаевской области. Вскоре после этого в городе перестали работать российские телеканалы, заявляют украинские СМИ.

По версии российской стороны, район телецентра Херсона украинские военные обстреляли ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган". Утверждается, что ПВО сбили несколько ракет.

В соцсетях сообщают, что одна ракета попала в жилой дом, причинен ущерб.

В течение ночи и утром 28 апреля в Херсоне и Херсонской области не объявляли воздушные тревоги.