Старейшим человеком на Земле названа французская монахиня, выпивающая каждый день бокал вина

Книга рекордов Гиннесса объявила самым старым человеком в мире французскую монахиню, которая известна как сестра Андре, урожденная Люсиль Рэндом.

По документам сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Таким образом ей 118 лет и 73 дня.

Сестра Андре, которая взяла свое имя после того, как стала католической монахиней в 1944 году, также была удостоена звания старейшей монахини в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Она вторая по возрасту француженка за всю историю и третья по возрасту европейка за всю историю наблюдений, отмечает агентство "Интерфакс".

До того, как стать монахиней, она работала учительницей, гувернанткой и присматривала за детьми.

Монахиня передвигается в инвалидном кресле. Персонал дома престарелых говорит, что ей по-прежнему дают бокал вина каждый день.

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