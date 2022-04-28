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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 07:09

Старейшим человеком на Земле названа французская монахиня, выпивающая каждый день бокал вина

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Сестра Андре

Книга рекордов Гиннесса объявила самым старым человеком в мире французскую монахиню, которая известна как сестра Андре, урожденная Люсиль Рэндом.

По документам сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Таким образом ей 118 лет и 73 дня.


Сестра Андре, которая взяла свое имя после того, как стала католической монахиней в 1944 году, также была удостоена звания старейшей монахини в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Она вторая по возрасту француженка за всю историю и третья по возрасту европейка за всю историю наблюдений, отмечает агентство "Интерфакс".

До того, как стать монахиней, она работала учительницей, гувернанткой и присматривала за детьми.

Монахиня передвигается в инвалидном кресле. Персонал дома престарелых говорит, что ей по-прежнему дают бокал вина каждый день.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Японии на 120-м году жизни скончалась старейшая жительница планеты Канэ Танака.

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