Владимир Зеленский – на обложке майского номера Time

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке майского номера журнала Time. Издание публикует статью о нем, написанную Саймоном Шустером. Журналист провел с украинским лидером две недели.

На черно-белой фотографии Александра Чекменева – усталый человек. Его лицо освещено, а взгляд выдает упорство. "Его миссия – заставить мир переживать эту войну так, как это делает Украина. Это вопрос жизни и смерти. И мне кажется, ему это удалось", - пишет Шустер.

Журналист рассказывает, что хотел не просто взять интервью у политика, а постараться пережить войну так, как это делают Зеленский и его команда. Такая возможность была Шустеру предоставлена.

Отметим, что Зеленский уже появлялся на обложке Time – в декабре 2019 года. Тогда статью о нем также писал Саймон Шустер, она называлась "Человек на распутье".