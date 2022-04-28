Владимир Зеленский – на обложке майского номера Time
Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке майского номера журнала Time. Издание публикует статью о нем, написанную Саймоном Шустером. Журналист провел с украинским лидером две недели.
На черно-белой фотографии Александра Чекменева – усталый человек. Его лицо освещено, а взгляд выдает упорство. "Его миссия – заставить мир переживать эту войну так, как это делает Украина. Это вопрос жизни и смерти. И мне кажется, ему это удалось", - пишет Шустер.
Журналист рассказывает, что хотел не просто взять интервью у политика, а постараться пережить войну так, как это делают Зеленский и его команда. Такая возможность была Шустеру предоставлена.
Отметим, что Зеленский уже появлялся на обложке Time – в декабре 2019 года. Тогда статью о нем также писал Саймон Шустер, она называлась "Человек на распутье".
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