Киев подвергся ракетному обстрелу во время визита генерального секретаря ООН

Вечером 28 апреля столица Украины подвералась ракетному обстрелу. Два попадания были зафиксированы в Шевченковском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале написал, что ракета попала в нижние этажи жилого дома, пострадали три человека.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк написал, что ракетные удары по центру Киева произошли во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. "Ракетные удары по центру столицы во время официального визита генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - написал Подоляк в своем "твиттере".