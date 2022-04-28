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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 14:40

Власти Мариуполя: из городских музеев вывозят в Донецк произведения искусства

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Власти Мариуполя: из городских музеев вывозят в Донецк произведения искусства

Власти украинского Мариуполя, который в настоящий момент оккупирован российскими и пророссийскими войсками, утверждают, что оккупационные власти вывезли из городских музеев в Донецк более двух тысяч произведений искусства.

Среди позищенных российскими войсками музейных экспонатов - работы Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи, древние иконы, напечатанное в венецианской типографии Евангелие 1811 года и уникальный рукописный свиток Торы.

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