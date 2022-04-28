Власти Мариуполя: из городских музеев вывозят в Донецк произведения искусства

Власти украинского Мариуполя, который в настоящий момент оккупирован российскими и пророссийскими войсками, утверждают, что оккупационные власти вывезли из городских музеев в Донецк более двух тысяч произведений искусства.

Среди позищенных российскими войсками музейных экспонатов - работы Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи, древние иконы, напечатанное в венецианской типографии Евангелие 1811 года и уникальный рукописный свиток Торы.