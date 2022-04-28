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NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 14:00

Источник: в результате ночных авианалетов на "Азовсталь" есть погибшие и раненые

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Источник: в результате ночных авианалетов на "Азовсталь" есть погибшие и раненые

Начальник патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин, который участвует в обороне Мариуполя, сообщил редакции NEWSru.co.il, что в результате ночных авиаударов российской авиации по территории завода "Азовсталь" есть погибшие и раненые.

По словам Вершинина, сначала по заводу был нанесен массированный авиаудар самолетом Ту-22М3, а потом более 50 авиударов самолетами Су-25 или Су-24. Вершинин сообщает, что удары были в том числе нанесены по госпиталю. Помимо погибших и раненых, есть люди, которые находятся под завалами.

Напомним, несколькими днями ранее Вершинин говорил в беседе с нашей редакцией, что в укрытиях на территории завода "Азовсталь" в настоящее время находятся около 500 раненых, в том числе гражданские.


Ранее в четверг заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной "Калина") опубликовал видеообращение, в котором заявил, что за минувшие сутки российские войска нанесли по территории завода "Азовсталь" в Мариуполе около 50 авиаударов, в том числе фосфорными бомбами. Паламар призвал военно-политическое руководство Украины к решительным действиям по деблокаде Мариуполя или эвакуации мирных жителей.

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