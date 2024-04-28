Гала-ужин для журналистов Белого дома: Байден высмеял Трампа

В Вашингтоне прошел ежегодный гала-ужин корреспондентов Белого дома. Одно из главных светских мероприятий года собрало в гостинице Washington Hilton около 2600 журналистов, представителей администрации и знаменитостей.

По традиции, выступление президента должно содержать элементы стендапа, причем от главы государства требуется и умение посмеяться над собой. За несколько месяцев до выборов Джо Байден немалое внимание уделил своему сопернику в президентской гонке – Дональду Трампу.

"Избирательная компания в разгаре, и возраст участников – важная тема. Мне, взрослому человеку, приходится соперничать с шестилеткой", – заявил 81-летний президент, которого его политические противники называют слишком старым для должности главы государства.

Байден коснулся речи Трампа, в которой тот назвал битву при Геттисберге интересной, ужасной и прекрасной. "Слышали, что он сказал о битве Гражданской войны? Это был такой позор, что статуя генерала Роберта Ли сдалась в плен", – заявил он.

Напомнил Байден и о судебном процессе против Трампа, связанном с выплатой порнозвезде Сторми Дэниэлс денег за молчание. "В последние дни Дональду пришлось нелегко. Штормовая погодка", – сказал он, намекая на имя актрисы фильмов для взрослых.

У стен гостиницы, где выступал глава государства, состоялась демонстрация против американской поддержки Израиля. Манифестанты скандировали антиизраильские лозунги. Они также напомнили, что среди погибших палестинцев есть и журналисты.