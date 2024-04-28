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Продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после отмены приговора

время публикации: 28 апреля 2024 г., 10:55 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 11:02
Продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу после отмены приговора
Etienne Laurent/Pool Photo via AP

Голливудский продюсер Харви Ванштейн, отбывающий наказание по обвинению в изнасиловании, был госпитализирован в нью-йоркскую больницу "Бельвью" вскоре после того, как апелляционный суд Нью-Йорка отменил один из вынесенных ему приговоров.

"Он в очень плохом состоянии. Ему необходима физическая помощь. Серьезные проблемы со здоровьем", – рассказал его адвокат Артур Айдала. Он подчеркнул, что решение о направлении его клиента в больницу было принято тюремной администрацией.

Апелляционный суд Нью-Йорка, высшая судебная инстанция штата, отменил приговор, вынесенный Вайнштейну в 2020 году. Четырьмя голосами против трех суд постановил, что судья Джеймс Берк допустил критическую ошибку, позволить присяжным заслушать свидетельниц, не имевших отношения к делу.

23-летний приговор отменен, дело отправлено на повторное рассмотрение. Тем не менее, киномагнат остается под стражей, поскольку в силе остается вердикт, вынесенный судом Лос-Анджелеса, приговорившим Вайнштейна к 16 годам тюрьмы.

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