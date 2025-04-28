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Мир

Восстановление электроснабжения в Испании займет до десяти часов

Испания
время публикации: 28 апреля 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 21:36

В Испании и Португалии продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после веерных отключений электричества. В отдельные регионы свет уже вернулся, однако электрическая компания Испании Red Electrica сообщила, что полное восстановление потребует от шести до десяти часов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что причина блэкаута еще не установлена. Он также призвал общественность экономно расходовать батарейки телефонов. Глава правительства заявил об усилении патрулирования на улицах и о том, что больницы продолжают оказывать медицинскую помощь населению.

Отключение электричества привело к транспортному коллапсу. Перестали работать светофоры, было прервано железнодорожное сообщение. Было отменено множество авиарейсов. Спасателям пришлось вызволять людей из застрявших в туннелях поездов метро. Система электронных платежей работает с перебоями.

Мир
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Испания и Португалия остались без электричества