Экс-президента Украины Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Подольский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 15 лишения свободы, признав виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через государственную границу.

По данному делу проходил и бывший начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь, занимавший также пост заместителя начальника Управления государственной охраны. Его заочно признали виновным в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины и дезертирстве, приговорив к 10 годам лишения свободы.

Суд признал, что 23 февраля 2014 года Янукович, в сговоре с Кобзарем и представителями России, незаконно пересек государственную границу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа своего окружения и военнослужащих УГО.

Для Януковича это уже второй приговор. В январе 2019 года он был признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.