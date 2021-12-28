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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 10:53

Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана депортировали из России по прилету

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Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана депортировали из России по прилету

Рок-музыкант Борис Гребенщиков сообщил на концерте, что флейтиста группы "Аквариум" Брайана Финнегана задержали по прилете в Россию и без объяснения причин депортировали обратно за его же счет.

"Забрали его паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем. Поэтому этот концерт мы посвящаем ему, хотя даже не знаем, где он сейчас. Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас", - сказал легендарный музыкант.

Финнеган - музыкант из Северной Ирландии,гражданин Великобритании. В 2007 году он вошел в состав созданной БГ группы Aquarium International. Без звука его флейты трудно представить себе поздний "Авариум".


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