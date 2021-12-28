Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 10:32

Суд Мьянмы отправил на каторгу актера и манекенщика, участвовавшего в манифестациях оппозиции

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Суд Мьянмы отправил на каторгу актера и манекенщика, участвовавшего в манифестациях оппозиции

В Мьянме приговорен к трем годам лишения свободы популярный актер и манекенщик Паинг Такхон, который принимал активное участие в манифестациях против захвата власти военными, а также выступал в социальных сетях поддержку свергнутых гражданских властей.

Он был арестован в апреле 2021 года. По словам сестры, в операции по задержанию участвовали около 50 полицейских и солдат, которые нагрянули домой к Такхону в пять часов утра. Близкие артиста рассказали, что он страдает от депрессии и во время ареста не мог даже стоять.

Адвокат артиста сообщил, что он приговорен к каторжным работам. Сейчас семья Паинга Такхона, который считается одной из самых популярных знаменитостей Мьянмы, решает, будут ли его юридические представители подавать апелляцию.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 27 декабря 2021
ООН "в ужасе" от убийства мирных жителей на востоке Мьянмы
// NEWSru.co.il // В мире // 06 декабря 2021
Свергнутая военными лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к тюремному сроку

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:24 Верховный суд России "ликвидировал" "Мемориал"
11:01 Процесс над "Мемориалом": организацию обвиняют в искажении памяти о войне и создании лживого образа СССР
10:53 Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана депортировали из России по прилету
10:32 Суд Мьянмы отправил на каторгу актера и манекенщика, участвовавшего в манифестациях оппозиции
09:54 В регионах прошли задержания бывших руководителей и сотрудников штабов Навального
08:29 "Постараемся вас приятно и кого-то неприятно удивить". Интервью с председателем Совета ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым
08:06 В Колорадо мужчина убил четырех человек и был застрелен полицейскими
06:14 Жертвами наводнений на востоке Бразилии стали десятки людей
23:07 Госсекретарь США Блинкен назначил Стюарта Эйзенстата своим советником по вопросам Холокоста
21:35 В минобороны РФ заявили, что NATO готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией
Загрузка...