Суд Мьянмы отправил на каторгу актера и манекенщика, участвовавшего в манифестациях оппозиции

В Мьянме приговорен к трем годам лишения свободы популярный актер и манекенщик Паинг Такхон, который принимал активное участие в манифестациях против захвата власти военными, а также выступал в социальных сетях поддержку свергнутых гражданских властей.

Он был арестован в апреле 2021 года. По словам сестры, в операции по задержанию участвовали около 50 полицейских и солдат, которые нагрянули домой к Такхону в пять часов утра. Близкие артиста рассказали, что он страдает от депрессии и во время ареста не мог даже стоять.

Адвокат артиста сообщил, что он приговорен к каторжным работам. Сейчас семья Паинга Такхона, который считается одной из самых популярных знаменитостей Мьянмы, решает, будут ли его юридические представители подавать апелляцию.