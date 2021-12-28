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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 06:14

Жертвами наводнений на востоке Бразилии стали десятки людей

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Жертвами наводнений на востоке Бразилии стали десятки людей

Не менее 20 человек погибли в результате наводнений на фоне проливных дождей в бразильском штате Баия (на востоке страны), передает агентство Reuters. Высока вероятность, что число жертв возрастет, так как в ближайшие дни ожидаются обильные осадки.

Губернатор штата Рой Баия Коста написал на своей странице в Twitter, что 72 муниципальных района объявили чрезвычайное положение. По его словам, "это самая большая катастрофа в истории Баии".


В штате Баия проживают около 15 миллионов человек. Десятки тысяч местных жителей были эвакуированы.

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