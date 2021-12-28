Жертвами наводнений на востоке Бразилии стали десятки людей

Не менее 20 человек погибли в результате наводнений на фоне проливных дождей в бразильском штате Баия (на востоке страны), передает агентство Reuters. Высока вероятность, что число жертв возрастет, так как в ближайшие дни ожидаются обильные осадки.

Губернатор штата Рой Баия Коста написал на своей странице в Twitter, что 72 муниципальных района объявили чрезвычайное положение. По его словам, "это самая большая катастрофа в истории Баии".

В штате Баия проживают около 15 миллионов человек. Десятки тысяч местных жителей были эвакуированы.