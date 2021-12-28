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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 08:06

В Колорадо мужчина убил четырех человек и был застрелен полицейскими

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В Колорадо мужчина убил четырех человек и был застрелен полицейскими

В понедельник, 27 декабря, в Денвере и Лейквуде (штат Колорадо) в результате стрельбы были убиты пять человек, сообщает сайт KDVR. Кроме того, был ранен полицейский.

Недалеко от Первой авеню и Бродвея в Денвере были застрелены две женщины, один мужчина получил смертельное ранение. Вскоре после этого недалеко от 12-й авеню и Уильямс-стрит в Денвере был застрелен мужчина. Примерно через час после этого в Лейквуде был ранен полицейский.

Позже полиция сообщила, что стрелявший был обнаружен и убит в перестрелке.


По данным полиции, все убийства были совершены одним человеком. Мотивы преступления выясняются.

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