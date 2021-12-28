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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 09:54

В регионах прошли задержания бывших руководителей и сотрудников штабов Навального

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В регионах прошли задержания бывших руководителей и сотрудников штабов Навального

Ксения Фадеева, депутат думы Томска и бывший руководитель местного штаба оппозиционера Алексея Навального, была задержана сотрудниками правоохранительных органов из Москвы, сообщает местный телеканал ТВ2 со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, Ксению Фадееву для допроса увезут из Томска в Москву.

По данным источников телеканала, Фадееву подозревают организации экстремистской организации с использованием служебного положения и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.


Ксения Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали за организацию несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

В Энгельсе задержали бывшего SMM-редактора саратовского штаба Навального. Задержан также экс-глава иркутского штаба Навального Захар Сарапулов. Силовики провели обыски у матери экс-главы барнаульского штаба Навального.

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