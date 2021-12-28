Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 16:53

Во Франции закрывают мечеть, имам которой призывал к джихаду против христиан и евреев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен

Власти Франции приняли решение о закрытии на полгода мечети, расположенной в городе Бове на севере страны. Ее имам призывал к джихаду против христиан, евреев и представителей ЛГБТ-сообщества.

Инициатором закрытия выступил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. После этого власти департамента Уаза начали расследование, призванное установить, соответствуют ли подозрения действительности. Мечеть должна приостановить работу в ближайшие два дня.

Согласно местным СМИ, имам лишь относительно недавно принял ислам. Местная мусульманская община утверждает, что его слова были вырваны из контекста, а после обращения из префектуры он был отстранен от работы.


После убийства в 2020 году учителя Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммада, во Франции было значительно ужесточено законодательство, направленное против мусульманского экстремизма. Особое внимание уделяется борьбе с подстрекательством к джихаду.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:53 Во Франции закрывают мечеть, имам которой призывал к джихаду против христиан и евреев
15:36 Китай жалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink
14:00 Японию засыпало снегом: месячная норма за сутки
13:57 В Германии построят Еврейскую академию
12:24 Верховный суд России "ликвидировал" "Мемориал"
11:01 Процесс над "Мемориалом": организацию обвиняют в искажении памяти о войне и создании лживого образа СССР
10:53 Флейтиста "Аквариума" Брайана Финнегана депортировали из России по прилету
10:32 Суд Мьянмы отправил на каторгу актера и манекенщика, участвовавшего в манифестациях оппозиции
09:54 В регионах прошли задержания бывших руководителей и сотрудников штабов Навального
08:29 "Постараемся вас приятно и кого-то неприятно удивить". Интервью с председателем Совета ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым
Загрузка...