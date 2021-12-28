Во Франции закрывают мечеть, имам которой призывал к джихаду против христиан и евреев

Власти Франции приняли решение о закрытии на полгода мечети, расположенной в городе Бове на севере страны. Ее имам призывал к джихаду против христиан, евреев и представителей ЛГБТ-сообщества.

Инициатором закрытия выступил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. После этого власти департамента Уаза начали расследование, призванное установить, соответствуют ли подозрения действительности. Мечеть должна приостановить работу в ближайшие два дня.

Согласно местным СМИ, имам лишь относительно недавно принял ислам. Местная мусульманская община утверждает, что его слова были вырваны из контекста, а после обращения из префектуры он был отстранен от работы.

После убийства в 2020 году учителя Самуэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммада, во Франции было значительно ужесточено законодательство, направленное против мусульманского экстремизма. Особое внимание уделяется борьбе с подстрекательством к джихаду.