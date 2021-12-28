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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 15:36

Китай жалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

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Китай жалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Китай обратился в Управление ООН по вопросам космического пространства с жалобой на компанию SpaceX, основанную американским предпринимателем Илоном Маском, и занимающуюся, в том числе, развертыванием глобальной системы интернета Starlink.

В ней утверждается, что в 2021 году китайской орбитальной станции пришлось дважды прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения со спутниками этой системы. "Действия США создали угрозу для жизни наших космонавтов", - говорится в документе.

SpaceX это заявление не комментирует, зато в контролируемых КНР социальных сетях поднялась волна негодования против Илона Маска. Спутники компании пользователи называли космическим мусором.


SpaceX намерена развернуть на орбите 12000 спутников, чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие. Проект планируется завершить в 2027 году.

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