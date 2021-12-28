Японию засыпало снегом: месячная норма за сутки

Рекордный снегопад, выпавший в Японии, парализовал движение во многих районах страны. Без электричества осталось около 3200 домов. Непогода привела к отмене сотен авиарейсов. По первоначальным данным, пострадавших не было.

"Мощный зимний циклон вызвал выпадение значительного количества снега, в основном, со стороны Японского моря. Согласно прогнозам, снегопад усилится, и мы призываем граждан быть бдительными", - заявил пресс-секретарь правительства Хироказу Мацуно.

В городе Асаго, расположенном в префектуре Хего, за 24 часа высота снежного покрова выросла на 71 сантиметр, а в Хиконе, в префектуре Сига, насыпало 68 сантиметров снега. Это в 30 раз больше, чем обычно за сутки.