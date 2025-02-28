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Мир

В Китае пропал министр, курировавший индустрию искусственного интеллекта

Китай
время публикации: 28 февраля 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 20:37
В Китае пропал министр, курировавший индустрию искусственного интеллекта
The Government Spokesman Office via AP

Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун в течение двух месяцев не появлялся на публике, обратило внимание издание Financial Times.

Цзинь не посещал правительственные собрания с конца декабря, хотя до этого он регулярно принимал участия в заседаниях, а также совершал официальные поездки вместе с премьер-министром Китая Ли Цяном.

На сайте министерства информационных технологий 28 февраля в списке руководителей ведомства произошла замена – теперь министром там значится бывший губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэн.

Случаи, когда высокопоставленные чиновники полностью пропадают из публичного поля, в Китае нередки. Обычно это происходит, когда против них заводят дела о коррупции, напоминает "Медуза".

Мир
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