x
28 февраля 2025
|
последняя новость: 19:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 февраля 2025
|
28 февраля 2025
|
последняя новость: 19:58
28 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп – Зеленскому: "У вас сейчас нет козырей"

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 28 февраля 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 20:16
Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной"
AP Photo/ Mystyslav Chernov

По словам журналистов, находящихся в Овальном кабинете, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошел напряженный обмен репликами.

Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной", сообщает ВВС.

"Считаете ли вы, что это уважительно – приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" – спросил Вэнс.

Трамп сказал: "Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!"

Первая (публичная) часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно "благодарен". Он добавил: "Это будет отличное шоу для телевидения".

"Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные", – сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.

Далее в ходе дискуссии Трамп назвал Зеленского "глупым президентом".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 февраля 2025

Трамп и Зеленский начали встречу в Вашингтоне