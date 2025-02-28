Вторая годовщина трагедии в Темпи: в Греции прошли массовые акции протеста

В пятницу, 28 февраля, тысячи людей пришли на митинг к парламенту Греции по призыву родственников жертв крупной железнодорожной катастрофы 2023 года, требуя провести ее тщательное расследование и наказать виновных, передает ТАСС.

Два года назад, 28 февраля 2023 года, на станции Эвангелизмос в городке Темпи, недалеко от города Лариса (более 200 км к северо-западу от Афин), произошло лобовое столкновение двух поездов – грузового и пассажирского. Возник пожар, три вагона сошли с рельсов. Погибли 57 человек, 85 были травмированы.

Родственники жертв этой катастрофы считают, что необходимого расследования проведено не было.

Сегодня утром тысячи людей пришли к парламенту в Афинах с плакатами "Не дадим скрыть преступление", "Мы – души 57 погибших", "Не забудем, не простим", "Требуем суда и справедливости", "Политиков к ответу".

Полиция применила спецсредства для разгона толпы.

По сообщению греческого телеканала ERT-news, митинги в связи с трагедией в Темпи проводятся не только в Афинах, но и в Салониках, Патрах и еще 220 городах Греции, а также в 82 городах за рубежом.