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Мир

Трамп и Зеленский начали встречу в Вашингтоне

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 28 февраля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 18:42
Трамп и Зеленский начали встречу в Вашингтоне
AP Photo/Alex Brandon

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу в Вашингтоне. Ожидается, что во время визита украинского лидера в США будет подписано соглашение о совместной разработке запасов полезных ископаемых. Зеленский, накануне поездки, в беседе с журналистами сказал, что это соглашение может стать гарантией безопасности Украины.

Официальный канал администрации Трампа опубликовал видео, на котором президент США встречает Зеленского на крыльце Белого дома.

На 20:00 по ближневосточному времени запланированы заявления Трампа и Зеленского и их совместная пресс-конференция.

Мир
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