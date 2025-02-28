Трамп и Зеленский начали встречу в Вашингтоне
время публикации: 28 февраля 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 18:42
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу в Вашингтоне. Ожидается, что во время визита украинского лидера в США будет подписано соглашение о совместной разработке запасов полезных ископаемых. Зеленский, накануне поездки, в беседе с журналистами сказал, что это соглашение может стать гарантией безопасности Украины.
Официальный канал администрации Трампа опубликовал видео, на котором президент США встречает Зеленского на крыльце Белого дома.
На 20:00 по ближневосточному времени запланированы заявления Трампа и Зеленского и их совместная пресс-конференция.
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